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Aktüel Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü
Aktüel

Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 01:22:51 -
Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bölgede ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye giden Bakan Al Sani, Londra'da Raab ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İngiltere ve Katar dışişleri bakanları görüşmede, Filistin meselesinin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlar doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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