Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Katar'da 76'ya, Bahreyn'de 46'ya yükseldi. Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 76'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayıca, vaka sayısının 1274 artarak 80 bin 876 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 58 bin 681'e ulaştığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 sebebiyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46'ya yükseldiğini duyurdu.

Son verilerle vaka sayısının 18 bin 544'e çıktığını bildiren Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 13 bin 197 olduğunu aktardı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 1464'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 875'e ulaştığı aktarıldı.



Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmişti.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 14 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 1110'a çıktığını, can kaybının ise değişmeyip 49'da kaldığını bildirdi.

Açıklamada, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 999'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.



