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Dünya Katar ve BAE arasında yıllar sonra bir ilk
Dünya

Katar ve BAE arasında yıllar sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-07-23 20:02:00 -
Katar ve BAE arasında yıllar sonra bir ilk

2017’de patlak veren Körfez krizinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi atadı.

Katar, 2017’de patlak veren Körfez krizinin ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) büyükelçi atadı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin Dr. Sultan Salmeen Saeed Al Mansouri'yi BAE Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atadığı duyuruldu. BAE ve Katar, aylar önce ise diplomatik misyonlarının karşılıklı olarak yeniden açıldığını bildirmişti.

Körfez krizi

Körfez krizi, Katar resmi ajansı QNA'da 2017’de Al Thani’ye atfedilerek yayınlanan ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanması ile başlamış, Katar, siber saldırı sonucu söz konusu açıklamaların yayınlandığını ve Al Thani’nin bu tarz açıklamaları olmadığını açıklamıştı.

Katar’ın açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmuş ve hava sahalarını Katar’a kapatmıştı. Söz konusu kriz 3,5 yılın ardından sona ermişti.

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