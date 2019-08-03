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Katar, Uygur Türkü'nü Çin'e iade edecek! Hayatı tehlikede

Katar Havaalanında bulunan Uygur Türkü Abulikemu Yusuf'un Çin'e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Aktivistler, Yusuf'un Çin'e iade edildiği takdirde insanlık dışı muamele ve işkenceyle karşı karşıya kalacağını ifade ediyor. Türkiye'nin diplomatik yollarla devreye girmesi bekleniyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:24
Katar, Uygur Türkü'nü Çin'e iade edecek! Hayatı tehlikede

Katar Havaalanında bulunan bir Uygur sığınmacının Çin'e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Gazeteci Mustafa Bağ'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında paylaştığı bilgiye göre Katar, Uygur Türkü sığınmacı Abulikemu Yusuf'u Çin'e iade edebilir.

İkamet ettiği Pakistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen, bu amaçla Katar Havayolları ile Bosna'ya giden Yusuf, Bosna tarafından Katar'a geri gönderildi.

Buradan da yetkililer tarafından Çin'e iade edilmek üzere işlemleri başlatılan Yusuf, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Uygur sığınmacı Yusuf'ın yerel saatle 11.00'de Çin'e iade edileceği belirtildi.

Aktivistler, Yusuf'un Çin'e iade edildiği takdirde insanlık dışı muamele ve işkenceyle karşı karşıya kalacağını ifade ediyor.

Çin'e iade edilen Doğu Türkistanlıların çoğunlukla indikleri havaalanlarında "kaybolduğu" biliniyor. Bu kişilerin Çin devlet yetkililerince kaçırıldığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Mepa News

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:24
  1. Doğu Türkistan
  2. Çin
  3. Katar
  4. Uygur Türkü sığınmacı Abulikemu Yusuf

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Önce Vatan Suriyeli dinsizleride ateistleride Allahın hükümlerini istemeynleride istemeyiz Onlar düşmandır Allah kafirlerle savaşın dost edineni onlardan sayar Biz ebedi ahiret azabından çok korkanlar olarak dostumuzu ve düşmanımızı onun hükümlerine göre belirlemek ve onun bizden istediği davranışı göstermek zorundayız Müminler birbirne karşı şevkatlı dost ve kadeştirler birbirlerinin yardımcısı ve velileridir Kafirlere karşı ise şevkatlidir Nize peygamberler eşlerini geride bıraktı Peygamberimiz amcalarıyla savaştı Allah için düşman oldu soy ise dünyaki Allahın imtihan mevzusu olan geçersiz hatta Allah için terki farz olan bir dünyaya ait bağdır İnsanlar 2 sınıftır Bu 2 sınıfın arasında ilahi bir düşmanlık vardır Bunu doğru yapmayan dinden çıkar. Şeytanın dostları cehennemlikler yani inkar grubu, diğeri ise inananlar müslüman olanlar
  • Önce Vatan Önce Vatan 2 sa önce
    Uygur Türkü Atalarımızın soyundan geliyor . Süriyeli kadar değeri yok mu . Müslüman Süriyelileri sahillerde görüyoruz .
  • MehmetMehmet8 sa önce
    Bu çinliler insandan başka herbk benziyo neymiş süper güç olcaklarmış nüfusu 100 milyar olsa yine olamaz çünkü öyle bi vizyonları yok bunlarında güçleri yahidiler gibi mazluma yeter karşılarında gücü gördüklerinde it gibi eğilirler.
  • AgaAga10 sa önce
    Akit allah razı olsun.Ama bence öyle bir devreye girme hiç olmadı olmaz . Daha üç gün önce bizzat türkiye teslim etti
  • Abdullah MuratAbdullah Murat10 sa önce
    İşsiz Sen insalık dini diye birşey mi uydurdun Din öncelikler Allahın hükümlerine göre hareket etmek ve bu şekilde imtihan dünyasında başarılı olmaya çalışmaktır Din senin uydurduğun bir iyilik ve merhamet işi değildir İyilik yapılcaklarıda dostuda düşmanıda Allah belirlemiştir Kulluk ise Allaha itaat etmektir ve isyan etmemek Kuran rehberdir ve bu gibi konularda insanlar arasında hükmederken kuranı kullanmazssan Allahın gene kurandaki hükmüyle dinden çıkar ebedi cehennemlik olursun Çünkü maide44 Allahın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerdir hükmü vardır. Yanlış bir tavır veya suç dinden çıkmama sebep olur. Kuranda hristiyan ve yahudileri dost edinmeyin kim dost edinirse onlardandır hükmü gene böyle bir suçtur ve ebedi cehennemlik yapar işte bu suçlar kaçınmak ve Allaha itaat etmek ibadet etmek tümü dindir. Benim aşağıdaki tavrım dinde kalmak çıkmamak Allahın hükümlerine itaat etmek Allahın indirdiğine göre hüküm vermek için gösterdiğim bir tavır ve çabadır
  • Abdullah MuratAbdullah Murat11 sa önce
    Allahın hükümlerine boyun eğmeyen insan değil kafir insandır şeytanın dostudur düşmandır Dostunu düşmanını bilmeyen müslüman değildir Allahın kuranda bşildirisi ile müslüman ancak müslümanın velisi olabilir Düşmana yardım hainlik ile aynıdır Hristiyan ve yahudileri dost veli edinen ayet ile onlardan olmaya sebebptir Kafirlerle savaş emirdir Müslüman değilsen dost olamazsınislamın dışında bir iyilik yoktur olamaz Bu benim kurana göre itaat sonucu edindiğim bir davranıştır Müşriklerin görüldüğü yerde öldürülmesi Allahın emridir inkar edenlerle savaşmamda emirdir Ateist yada dinsiz isen ab nato yada başka bir yardımcı bulursun yahudileri hitlerden kurtaranda beyinsiz hristiyan abd olmuştur Çünkü kuranda onlar birbirlerinin dostudur buyurur Allah. kafir benden bir yardım bulamaz ona harcadığım haram büyük bir israf ve hainliktir Yalnız vahyi dinlemek için gelen ve saygıyla dinleyen ve savaşım sonucu zayıf düşmüş ve bana cizye vergisi veren olanlar canlarından emin olurlar
  • CemCem12 sa önce
    Türkiye kendisi iade ediyor zaten. Ne diye devreye girecek
  • Tahir Tahir 12 sa önce
    Katarı bırakın biz gönderiyoruz
  • İşsizİşsiz12 sa önce
    İnsan olmayanın dini nedir abdullah?
  • Kenan Kenan 13 sa önce
    İyide bu Uygur Türkleri zulmü Rabia Kadir adındaki abd cia  yüzünden görüyor!
  • Abdullah MuratAbdullah Murat13 sa önce
    Müslümansa kardeşimizdir Ama Allahın hükümlerini istemeyen ateist dinsiz laikse iade edilsin velisi olmayalım

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