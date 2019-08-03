Katar, Uygur Türkü'nü Çin'e iade edecek! Hayatı tehlikede

Katar Havaalanında bulunan bir Uygur sığınmacının Çin'e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Gazeteci Mustafa Bağ'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında paylaştığı bilgiye göre Katar, Uygur Türkü sığınmacı Abulikemu Yusuf'u Çin'e iade edebilir.

İkamet ettiği Pakistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen, bu amaçla Katar Havayolları ile Bosna'ya giden Yusuf, Bosna tarafından Katar'a geri gönderildi.

Buradan da yetkililer tarafından Çin'e iade edilmek üzere işlemleri başlatılan Yusuf, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Uygur sığınmacı Yusuf'ın yerel saatle 11.00'de Çin'e iade edileceği belirtildi.

Aktivistler, Yusuf'un Çin'e iade edildiği takdirde insanlık dışı muamele ve işkenceyle karşı karşıya kalacağını ifade ediyor.

Çin'e iade edilen Doğu Türkistanlıların çoğunlukla indikleri havaalanlarında "kaybolduğu" biliniyor. Bu kişilerin Çin devlet yetkililerince kaçırıldığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Mepa News