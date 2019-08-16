“Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!

yeniakit.com.tr İlk olarak 2015 yılında Tarık bin Ziyad Askeri Üssünü açan Türkiye, Katar'daki Türk askeri üssü sayısını ikiye çıkarma kararı alırken, bu durum ABD-İngiltere kontrolündeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde büyük endişeye sebep oldu. Katar’ı Türkiye’nin sömürgesi olarak tanımlayan gazete ve twitter adresleri, Katar’ı dışlayan yorumlarda bulundu.

Prens Selman kontrolündeki Suudi gazeteleri Katar’ın Türkiye tarafından işgal edildiği yorumlarını paylaştı. Yeminli Türk düşmanı Suudi gazeteleri, kendi ülkelerindeki Amerikan üslerine tek bir söz söyleyemedi.

Bu küçümseyici yaklaşıma en güzel cevabı ise Katarlı bir gazeteci verdi.

Katarlı gazeteci Cabir el-Haremi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid el-Khalife’nin “Katar bizden değildir” sözlerine karşılık “Evet, Katar sizden değildir. Ve sizden olmayacaktır da... Sizin gibi uydu da olmayacaktır. Sizin kabahatlerinizden Allah’a kaçmıştır. Fücur ittifakınız... Türkiye çok yakın bir dosttur. Fücur ittifakının önüne dikildi ve onları durdurdu. Türkler ne güzel bir kardeştir.”