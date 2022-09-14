Katar Türkiye kararını duyurdu

21-24 Eylül tarihleri arasında Kastamonu’da gerçekleşecek TRADEF’e Katar’dan yoğun talep geldi. Katar Ticaret Odası ve üyesi 7 şirket, TRADEF’te stant açacak. Irak’tan da toplam 120 kişiden oluşan heyetin katılım sağlayacağı fuarda, toplam 106 kurum, kuruluş ve şirketin standı bulunacak.



Batı Karadeniz’in ilk karma fuarı Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı (TRADEF) 21-24 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek. 5 bin metrekare büyüklüğündeki alanda düzenlenecek fuarda, 106 kurum, kuruluş ve şirket yer alacak. Katar Ticaret Odası ve odaya bağlı, uluslararası alanda söz sahibi inşaat, gıda, medikal, sağlık, turizm, danışmanlık ve aracılık hizmetlerinde faaliyet yürüten 7 şirket TRADEF Kastamonu’da stant açacak. Irak’tan gelecek 120 kişilik heyet içerisinde Bakan Aydın Maruf, İmar Bakan Yardımcısı Agreen Abdoula Azeez, Tarım Bakan Yardımcısı Dr. Mithaq Abdul Hussain başta olmak üzere, 14 ticaret odası başkanı, meslek odaları örgütlerinin temsilcileri ve iş dünyasının farklı kesimlerinden isimler yer alacak. Erbil ve Duhok kentlerinin en büyük kamu ve özel inşaat, enerji, geri dönüşüm yatırım sirketi Lalav Group Yönetim Kurulu Başkanı Cholı M. Rasheed’in başında olacağı şekilde fuarda stant açacak. Diğer yandan TRADEF’le eş zamanlı olarak 6. Türkiye- Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi gerçekleştirecek.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, TRADEF ile Kastamonu ve Batı Karadeniz tarihinin en büyük fuar organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “TRADEF’in birincisi düzenlenmesine rağmen uluslararası arenada önemli bir ses getirdiğine ve markalaştığına dikkat çekerek, inşallah ikincisi çok daha büyük ses getirecek. Şu an 2023’te yapılacak ikinci TRADEF için 3 kentten ciddi davet aldım. Bu çok sevindirici” diye konuştu. Karadeniz, TRADEF’in Kastamonu ve bölgenin tanıtılmasına ve ticari yaşamına büyük katkısı sağlayacağını, 10 tane yabancı televizyon kanalının da aynı gün Kastamonu’da olacağını belirtti.

“Ortadoğu ticaret için Kastamonu’da buluşuyor”

İstamonu Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, TRADEF’e özel sektör firmalarının yanı sıra kurumların da yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Fuarın başlamasına günler kala doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. TOBB onaylı ve İstamonu Fuarcılık tarafından düzenlenecek TRADEF’in, Batı Karadeniz’de uluslararası katılımcıların yer alacağı ilk karma ticaret fuarı olarak çok önemli bir misyonu gerçekleştirecek” dedi. Karadeniz, yaptığı açıklamada, turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektörünün temsilcilerinin yer alacağı fuar kapsamında konuk ülke ve iş geliştirme platformlarının oluşturulması için çalışmalar yapıldığını kaydetti. Karadeniz, fuarda 90 şirket, 18 kurumun yer alacağını belirterek toplamda 106 standın kurulacağını iletti. TRADEF’e Irak’tan 130 kişilik ticaret heyetinin katılacağını anlatan Karadeniz, Katar Ticaret Odası ve bağlı 7 şirketin fuarda stant açacağını bildirdi.

Fuar ile Batı Karadeniz’in potansiyeli ortaya çıkacak

TRADEF’in endüstriyel faaliyetlerin yanı sıra yerinde tanıtım için de çok önemli olduğuna dikkat çeken, Hüseyin Karadeniz, “Dünyada artık ülkeler değil; kentler, şehirler yarışıyor. Günümüzde kentler, küreselleşme ile birlikte önemli değişimler yaşıyor. Ulaşım, erişim ve iletişim ağlarının artmasıyla birlikte dünya küçük bir köy haline geldi. Kastamonu her kulvarda yarışabilecek, değişime ayak uydurabilecek potansiyeli olan bir kent. TRADEF’le de bunu kanıtlayacak. Kastamonu ve ilçeleri başta olmak üzere bölgenin potansiyelinin açığa çıkarılması; tüm ticari, sanayi, zirai ve turizm alanında faaliyetlerin tanıtılmasına TRADEF ayrı bir değer katacaktır” diye konuştu. Fuarın bölgedeki özel sektör temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmesinin memnuniyetinin yaşandığını dile getiren Karadeniz açıklamasında şunları söyledi: “İngilizce’de ticaret anlamına gelen trade kelimesinin vizyonu doğrultusunda 21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da gerçekleştireceğimiz Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı TRADEF’le ilgili bölge de kamu ve özel sektör temsilcilerini ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında TRADEF’e olan ilgileri ve fuarın benimsenmiş olması çok kıymetli. Fuara yerel yönetim ve yerel markaların, yerel medyanın katılımları önemli, bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

İstamonu Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Saleh bin Hamad Al-Shargi'ye fuara katkılarından ötürü bir plaket sundu. Karadeniz, “İş yaşamında artık ülkeler değil, kentler arası rekabet yaşanıyor. TRADEF, bu gerçekten yola çıkarak Kastamonu başta olmak üzere tüm kentlerde iş yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor” dedi.

Dünya Gazetesi