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Aktüel

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:15:08 -
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma

DOHA (AA) - Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Katar'ın başkenti Doha'daki komuta merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak yapıldı.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın mesajları okundu.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, 14 Aralık 2019'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin El Ganim’in katıldığı törenle açılmıştı.

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