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Spor Katar Şeyhi, Trabzonspor'u satın almak için harekete geçti! Resmen satın alacaklar: Değerinin 7 katı teklif edildi
Spor

Katar Şeyhi, Trabzonspor'u satın almak için harekete geçti! Resmen satın alacaklar: Değerinin 7 katı teklif edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-23 21:33:00 -
Katar Şeyhi, Trabzonspor'u satın almak için harekete geçti! Resmen satın alacaklar: Değerinin 7 katı teklif edildi

Katar Şeyhi Tamim bin Hamad'ın, Trabzonspor'u almak için değerinin 7 katını önerdiği ileri sürüldü. Katarlılar Trabzonsporn kapısını çalmaya hazırlanıyor. Satın almayla ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Haber Trabzonspor'u 20 milyar TL'ye satın almak için bordo-mavili kulübe teklif yaptığı iddia edildi. Katar Şeyhi, Süper Lig devini almak için harekete geçti: 665 milyon Euro

Katar Şeyhi Tamim bin Hamad’ın Trabzonspor Kulübü’nü 665 milyon Euro ( 20 milyar TL) karşılığında almak istediği ileri sürüldü.

İddiaya göre olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Katar’da yapılan görüşmelerde ortaya çıktı.

Daha önce Trabzon’a gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad’in Trabzonspor’un satın alınması için ön ayak olunmasını talep ettiği, şeyhin “Araştırma yaptırdım. 95 milyon Euro civarında takımın değeri var. Bunun 7 katını vermeye razıyız. Belki, daha da yukarı çıkarabiliriz” dediği iddia edildi.

 
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