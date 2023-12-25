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Dünya Katar: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

Katar: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-25 20:36:00 -
Katar: Memnuniyetle karşılıyoruz

Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen krizine çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'deki barış sürecini desteklemek için yol haritası oluşturulması girişimlerinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doha, BM, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de barışı sağlama çabalarını takdir ediyor ve Grundberg'in barış sürecini destekleyecek yol haritasına ulaşma çabalarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor."

Açıklamada, Yemen krizine kapsamlı siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlayacak yol haritasının yakın zamanda imzalanacağına ve Yemen halkının güvenlik, refah ve kalkınma konusundaki taleplerini gerçekleştirecek sürdürülebilir barışın tesis edileceğine olan güven vurgulandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, "ülke genelinde kapsamlı ateşkes ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını" duyurmuştu.
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Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

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