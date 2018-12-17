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Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek

Katar'dan insani yardım için büyük bir hamle geldi. Katar, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı insani yardım alanında hizmet veren kuruluşlara 500 milyon dolar değerinde destek vermek üzere örgütle ortaklık anlaşmaları imzaladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:11
Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin BM'ye bağlı insani yardım organizasyonlarına 500 milyon dolar değerinde destek verilmesi şeklinde talimat verdiğini söyledi.

Katar'ın 2017 yılında insani yardım fonlarına en çok destek verenlerden, Arap ülkeleri arasında birinci, dünyada ise altıncı sırada yer aldığını kaydeden Muhammed bin Abdurrahman, BM ile halihazırda imzalanan anlaşmaların, örgütün insani yardım programları için Doha'da ofisler ve şubeler açılmasını öngördüğünü belirtti.

Muhammed bin Abdurrahman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gözetiminde imzalanan söz konusu anlaşmalar, terörden zarar görenlere yıllık olarak destek sağlanmasını da kapsıyor.

Anlaşmalar ise şu şekilde:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklık anlaşması, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na destek (UNICEF) ve Doha'da ofisinin açılması, Katar Kalkınma Fonu (QFD) ile BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) arasında karşılıklı destek anlaşması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) destek anlaşması ve Doha'da ofisinin açılması, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) Doha'da temsilcilik açılması, Uluslararası Göç Örgütü'ne Doha'da ofis açılması.

"Abluka ülkelerinin tutumu inatçı"

İmza töreninin ardından yaptığı açıklamada Körfez krizine değinen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, yaptığı ara buluculuğun, abluka uygulayan ülkelerin "inatçı tutumu" sebebiyle şu ana kadar olumlu bir karşılık bulamadığını söyledi.

Yapıcı bir diyaloğa açık olduklarını daha önce birkaç kez dile getirdiklerini ifade eden Muhammed bin Abdurrahman, "Abluka uygulayan ülkelerin, diyaloğu kabul etmemesi, Katar'a yönelttikleri suçlamaların doğru olmadığının delilidir. Katar olay karşısında sakin tavrını korumuştur." dedi.

Körfez krizi konusunda Kuveyt'in ara bulucuğunu desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Katarlı bakan, abluka nedeniyle yaşanan ihlallerle mücadelede BM'nin Katar'a verdiği destekten ve takındığı tavırdan övgüyle söz etti.

Muhammed bin Abdurrahman, BM'nin yasaların öngördüğü şekilde üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de krizle ilgili ara bulucuk çabalarını desteklediğini söyledi.

Yemenli taraflar arasında da barış sürecini desteklediğini belirten Guterres, "Barış olmazsa yeni yılda çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 07:17
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