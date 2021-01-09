  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katar ile Suudi Arabistan'dan önemli adım
Dünya

Katar ile Suudi Arabistan'dan önemli adım

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki Salwa sınır kapısı, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün yeniden açıldı. İki ülkenin vatandaşları sınırı geçmeye başlarken, Suudi Arabistan'a giriş yapan ilk Katarlı vatandaş, "İkinci ülkemize geliyoruz ve sizlerle birlikte gördüğümüz mutluluk bizi daha da mutlu etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:50:00 -
Katar ile Suudi Arabistan'dan önemli adım

Suudi Arabistan ve Katar arasında 3 buçuk yıldır süren anlaşmazlık geçtiğimiz günlerde çözülmüştü.

İki ülke, 5 gün önce karşılıklı olarak kara, deniz ve hava sınırlarını yeniden açma kararı almıştı.

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki Salwa sınır kapısı, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün yeniden açıldı.

İki ülkenin vatandaşları sınırı geçmeye başlarken, Suudi Arabistan'a giriş yapan ilk Katarlı vatandaş, "İkinci ülkemize geliyoruz ve sizlerle birlikte gördüğümüz mutluluk bizi daha da mutlu etti" dedi.

Neler yaşanmıştı?

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde 4 gün önce düzenlenen zirvede El-Ula Bildirisi imzalanmasıyla Körfez krizi, 3.5 yılın ardından resmi olarak sona ermişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun ..
Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması
Siyaset

Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzha..
Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu
Siyaset

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener'e 'Adaylıktan çekil' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 15 gün kala muhalefetten bir ismin kendisini arayar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay