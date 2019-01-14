Katar ile ABD arasında imzalar atıldı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, "2. ABD-Katar Stratejik Diyalog" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





Al Sani, iki ülkenin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan hava üssündeki askeri varlığı güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı, eğitim ve kültür alanında ise iki anlaşma imzaladığını aktardı.

Stratejik Diyalog Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ilişki ve ittifakın gücünü yansıttığını, Katar ile ABD'nin güçlü ilişkiye girmeye devam edeceğini anlatan Al Sani, 2. kez yapılan toplanda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Orta Doğu'daki barış süreçleri, Afganistan, Suriye ve terörle mücadele konularının yanı sıra siyaset, savunma ve güvenlik alanlarında genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.







"ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi." diyen Al Sani, Katar diplomasisinin, Darfur'da barışın sağlanması ve Afganistan uzlaşının desteklenmesi gibi alanlarda rol oynamayı sürdürdüğüne işaret etti.