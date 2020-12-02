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Dünya Katar ile ABD anlaştı!
Dünya

Katar ile ABD anlaştı!

Katar ve Amerika Birleşik Devletleri, denizcilik faaliyetleri konusunda ortak anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:36:00 -
Katar ile ABD anlaştı!

Katar ve ABD, denizcilik faaliyetleriyle ilgili iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında icra düzenlemesi çerçevesinde bir askeri anlaşma imzaladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, askeri deniz anlaşması, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hasan es-Suleyti ve ABD Ortadoğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Samuel Paparo tarafından imzalandı.

Anlaşmanın imza töreninde Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim de hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanı Ganim, Paparo ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Kushner ile görüşme

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak için başkent Doha'ya gelen Kushner'i kabul etti.

Görüşmede başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan ikili, stratejik iş birliğini de masaya yatırdı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

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Yorumlar

Vatanperver

Kendi ayaklarina skayular abd ile dostluk mu olir
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