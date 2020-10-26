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Aktüel Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi
Aktüel

Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:07:56 -
Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi

DOHA (AA) - Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere ve dinlere karşı kışkırtıcı söylemlerin artmasına tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, inanç, ırk ya da din temelli hiçbir nefret söyleminin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bu kışkırtıcı açıklamaların dünyadaki yaklaşık iki milyar Müslümanı defalarca hedef alan sistematik çağrılarla tehlikeli bir boyuta ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, Hazreti Muhammed'in şahsına yönelik hakaretlerin, dünyanın farklı ülkelerindeki toplumların ortak değerlerine yönelik düşmanlık dalgalarının artmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma nefret söylemleri karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerinin desteklenmesi, uluslararası barış ve güvenlik ilkelerini sağlamlaştırmaya çalışmak gerektiği vurgulandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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