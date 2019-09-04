Katar Hava Yolları’ndan yeni destinasyonlar Katar Hava Yolları, Kiev’den ABD’nin 10 şehrine uçuş başlattı.

Katar Hava Yolları, Kiev’den ABD’nin 10 şehrine uçuş başlattı.

Katar Hava Yolları Ukrayna ofisinden yapılan açıklamaya göre, 18 bin 500 grivnadan (yaklaşık 600 dolar) başlayan fiyatlarla satılan biletlerle, ABD’nin Washington, Boston, Chicago, Dallas, Atlanta, Huston, Atlanta, Miami ve Philadelphia şehirlerine uçmak mümkün olacak.

Öte yandan, Kiev - New York biletleri ise 19 bin 100 grivnadan, Los Angeles biletleri ise 20 bin 100 grivnadan başlayan fiyatlarla satılacak.

Katar Hava Yolları 2017’nin Ağustos ayında, Kiev - Doha uçuşlarına başlamıştı.

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