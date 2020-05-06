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Ekonomi

Katar Hava Yolları haziran sonuna kadar 80 noktaya yeniden uçmaya başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:28:38 -
Katar Hava Yolları haziran sonuna kadar 80 noktaya yeniden uçmaya başlayacak

DOHA (AA) - Katar Hava Yolları mayıs sonuna kadar 52, haziran sonuna kadar ise 80 noktaya kademeli olarak yeniden seferlere başlamayı planlıyor.

Katar Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, kademeli uçuş programının artan yolcu talebi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası bazı ülkelerde giriş çıkışlara getirilen serbestlikle uyumlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, hedeflenen 80 noktanın 23'ünün Avrupa'da, 4'ünün Amerika kıtasında, 20'sinin Afrika ve Orta Doğu'da, 33'ünün ise Asya'da yer aldığı kaydedildi.

Katar Hava Yolları Kovid-19'un yayılmasıyla uçuşlarının büyük kısmını askıya almış ancak kargo seferlerine devam etmişti.


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