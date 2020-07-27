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Spor

Katar gelecekte olimpiyat düzenlemek istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:46:56 -
Katar gelecekte olimpiyat düzenlemek istiyor

ANKARA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, 2032 veya sonrasındaki olimpiyatlardan birini düzenlemeye talip olduğunu açıkladı.

Katar Olimpiyat Komitesinden (QOC) yapılan açıklamada, 2032 başta olmak üzere ileride düzenlenecek oyunlardan birine ev sahipliği yapmak istediklerine dair Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi. IOC'ye, bu konuyla ilgili sürekli diyalog taleplerinin de iletildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QOC Başkanı Joaan bin Hamid bin Halife el-Tani, "Hiçbir Orta Doğu ülkesi olimpiyatlara ev sahipliği yapmadı. Olimpiyat halkaları, vatandaşlarımız dahil tüm dünyadaki insanlar için barış, birlik ve umudu temsil ediyor. Spor, ulusumuzun ilerlemesine yıllardır büyük katkıda bulundu. Organizasyon konusundaki tecrübemiz ile sporu, barış ve kültürel değişimi ilerletme aracı yapma arzumuz, IOC ile yapacağımız görüşmelerin temelini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlar, 2024'te Paris, 2028'de ise Los Angeles'ta düzenlenecek.

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