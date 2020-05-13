Katar Gazze'deki gençleri unutmadı

Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze'de evlenmek isteyen yoksul gençlere bağışta bulunacağını duyurdu.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Komite'nin Katar Kalkınma Fonu'yla Gazze'de evlenmek isteyen yoksul gençlere toplam 2 milyon dolarlık bağışta bulunacağını belirtti.

İmadi, Gazze'deki Gençlik ve Spor Bakanlığıyla koordineli olarak belirlenen kıstaslara göre seçilen 500 gençten her birine yapılacak 4 bin dolarlık bağış için hazırlıkların başladığını bildirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.