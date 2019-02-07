0553 313 94 23

Katar, FIFA sıralamasında 55'inciliğe yükseldi

- Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Katar, FIFA dünya sıralamasında son 26 yıldaki en iyi derecesi 55'inciliğe çıktı- A Milli Futbol Takımı sıralamada 41'inciliğe geriledi

07 Şubat 2019 Perşembe 14:23
Katar, FIFA sıralamasında 55'inciliğe yükseldi


ANKARA (AA) - Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1727 -
2Fransa
1726-
3Brezilya1676 -
4Hırvatistan1634 -
5İngiltere1631 -
6Portekiz1614 -
7Uruguay
1609-
8İsviçre1599-
9İspanya1591
-
10Danimarka1589 -

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:23
  1. 55'inci
  2. Asya Kupası
  3. FIFA dünya sıralaması
  4. Katar Milli Futbol Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oylama sonuçlandı! İşte UEFA'nın başkanı
    1. Oylama sonuçlandı! İşte UEFA'nın başkanı
    2. 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı davasında..
    3. AİHM, hak ihlali iddialarını kabul..
    4. Fatih Terim'in babası Talat Terim son..
    5. Badminton: 28. İran Fajr..
    6. Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Gaiani'yi..
    7. "Meslek okullarındaki çocuklarımız..
    8. CHP Genel Başkanı Kemal..
    9. Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük..
    10. Havada panik! Uçakta bomba alarmı..
    11. Bakan Turhan, Slovenya Başbakan..
    12. Yunus Emre Enstitüsü’nden "Kültürel..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. "Türkiye sigarayla mücadelede..
    15. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Kartal'da bina çökmesi
    18. YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek
    19. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    20. Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum