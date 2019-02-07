Katar, FIFA sıralamasında 55'inciliğe yükseldi - Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Katar, FIFA dünya sıralamasında son 26 yıldaki en iyi derecesi 55'inciliğe çıktı- A Milli Futbol Takımı sıralamada 41'inciliğe geriledi



ANKARA (AA) - Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı. A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı. Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1727 - 2 Fransa

1726 - 3 Brezilya 1676 - 4 Hırvatistan 1634 - 5 İngiltere 1631 - 6 Portekiz 1614 - 7 Uruguay

1609 - 8 İsviçre 1599 - 9 İspanya 1591

- 10 Danimarka 1589 -



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