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Dünya Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!
Dünya

Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!

Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:01:00 -
Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, katıldığı televizyon programında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani arasında geçen bir detayı açıkladı.

Acet'in paylaştığı bilgiye göre Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Katar Emiri Temim bin Hamed al-Sani'ye "Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Sen para verdin ve onun üzerine Erdoğan kurtuldu" dedi.

Katar Emiri al-Sani ise cevaben, "Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri 2017 Haziran'ında darbe girişimi yapmaya kalkmıştı. O girişimden beni Erdoğan kurtarmıştı. Ölene kadar o benim babamdır. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diyerek Macron'u susturdu.

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Yorumlar

Ahmet FEYZİOĞLU

İçimizdeki Türkiye (ERDOĞAN) düşmanlarının keşke utanacak yüzleri olsa da, utansalardı... Ama, atalarımız demiş ki: "It utansa, tuman giyer."
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