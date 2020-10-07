Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, katıldığı televizyon programında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani arasında geçen bir detayı açıkladı.

Acet'in paylaştığı bilgiye göre Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Katar Emiri Temim bin Hamed al-Sani'ye "Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Sen para verdin ve onun üzerine Erdoğan kurtuldu" dedi.

Katar Emiri al-Sani ise cevaben, "Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri 2017 Haziran'ında darbe girişimi yapmaya kalkmıştı. O girişimden beni Erdoğan kurtarmıştı. Ölene kadar o benim babamdır. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diyerek Macron'u susturdu.