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Dünya Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor
Dünya

Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkeyi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani ikili ilişkileri ve ortak öneme sahip konuları görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 09:44:00 -
Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

Katar haber ajansının bildirdiğine göre, görüşme Cezayir'in batısındaki Vahran kentindeki ikametgahında gerçekleşti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip konular ela alındı.

Cezayir haber ajansı da görüşmenin iki lider arasında gerçekleştiğini belirtirken, Katar Emiri'nin Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın şeref konuğu olduğuna dikkat çekti.

Katar Emiri Şeyh Temim, Cezayir ziyareti öncesinde Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

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