  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Dünya Katar Emiri Şeyh Al Sani'den çok sert tepki: İsrail zulmüne karşı İslam ülkelerini 'birliğe' çağırdı!
Dünya

Katar Emiri Şeyh Al Sani'den çok sert tepki: İsrail zulmüne karşı İslam ülkelerini 'birliğe' çağırdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 17:06:00 - 2023-10-28 17:13:01
Katar Emiri Şeyh Al Sani'den çok sert tepki: İsrail zulmüne karşı İslam ülkelerini 'birliğe' çağırdı!

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani çağrı yaptı: Küresel vicdan harekete geçmeli İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 'Gazze'de yaşananlar Batılı ülkelerin iki yüzlü siyasetlerinin sonucudur. İslam ülkeleri birlik içerisinde bu savaş makinesini durdurabilirler' dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. ABD'yi İsrail'e desteği nedeniyle eleştiren Reisi, ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e Gazze saldırıları için yeşil ışık yaktıklarını belirtti. Reisi, "Filistin halkı Siyonist savaş makinesinin durdurulması için her zamankinden daha fazla İslam ülkelerinin vahdetine ve birlikteliğine ihtiyaç duyuyor" dedi.

"İslam ülkeleri mazlum Filistin halkını desteklemek için birlik içinde olmalı"

Reisi, "İsrail Gazze'de sivilleri fosfor bombaları ile hedef alıyor, Gazze halkının elektriğini, suyunu keserek her türlü insani yardımın ulaşmasını engelliyor. Bu durum karşısında İslam ülkeleri mazlum Filistin halkını desteklemek için kararlı ve güçlü bir birliktelik içinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejim her türlü cinayeti işlemekten geri durmuyor"

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ise ülkesinin Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkını savunduğunu söyledi. Al Sani, "Gazze'de yaşananlar Batılı ülkelerin iki yüzlü siyasetlerinin sonucudur. İslam ülkeleri birlik içerisinde bu savaş makinesini durdurabilirler. Siyonist rejim tüm uluslararası anlaşmaları ve hukuku ayaklar altına alıyor ve her türlü cinayeti işlemekten geri durmuyor" ifadelerini kullandı.

Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!
Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!

Türk SİHA'sı için açıklama: 30'dan fazla dünya ülkelerine gidiyor, ihraç edildi! Dünyada gündem oldu!
Türk SİHA'sı için açıklama: 30'dan fazla dünya ülkelerine gidiyor, ihraç edildi! Dünyada gündem oldu!

Ekonomi

Türk SİHA'sı için açıklama: 30'dan fazla dünya ülkelerine gidiyor, ihraç edildi! Dünyada gündem oldu!

Suudi Arabistan kararı: Dünyanın ilk ve tek e-yakıt deneme tesisini kuruyor! Dünyaya duyurdular
Suudi Arabistan kararı: Dünyanın ilk ve tek e-yakıt deneme tesisini kuruyor! Dünyaya duyurdular

Ekonomi

Suudi Arabistan kararı: Dünyanın ilk ve tek e-yakıt deneme tesisini kuruyor! Dünyaya duyurdular

Güney Kıbrıs şokta! 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler
Güney Kıbrıs şokta! 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler

Dünya

Güney Kıbrıs şokta! 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler

Türkiye'yi gururlandıran tablo! Ulaştırma Bakanı: Dev proje resmen tamamlandı! Sıcak gelişme
Türkiye'yi gururlandıran tablo! Ulaştırma Bakanı: Dev proje resmen tamamlandı! Sıcak gelişme

Ekonomi

Türkiye'yi gururlandıran tablo! Ulaştırma Bakanı: Dev proje resmen tamamlandı! Sıcak gelişme

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik sistem! Kritik karar, ASELFLIR-500 açıklaması
ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik sistem! Kritik karar, ASELFLIR-500 açıklaması

Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik sistem! Kritik karar, ASELFLIR-500 açıklaması

Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar
Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar

Ekonomi

Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar

Manchester United'tan dudak uçuklatan zarar! Dev kulüp, ManU'dan tarihi borç!
Manchester United'tan dudak uçuklatan zarar! Dev kulüp, ManU'dan tarihi borç!

Spor

Manchester United'tan dudak uçuklatan zarar! Dev kulüp, ManU'dan tarihi borç!

Gazze’de katliam devam ediyor: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit 7 bin 703
Gazze’de katliam devam ediyor: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit 7 bin 703

Aktüel

Gazze’de katliam devam ediyor: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit 7 bin 703

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23