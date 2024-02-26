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Dünya Katar Emiri Al Thani, Hamas lideri Haniye ile görüştü
Dünya

Katar Emiri Al Thani, Hamas lideri Haniye ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-02-26 19:25:00 - 2024-02-26 19:48:18
Katar Emiri Al Thani, Hamas lideri Haniye ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkes çabalarını ele aldı.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkes çabalarını ele aldı.

Katar'dan bağımsız Filistin devleti vurgusu

Katar basını, görüşmede Al Thani’nin Katar’ın Filistin halkına olan sarsılmaz desteğini yinelediğini belirterek, 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

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