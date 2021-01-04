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Aktüel Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'daki KİK Zirvesi'ne katılacak
Aktüel

Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'daki KİK Zirvesi'ne katılacak

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:08:44 -
Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'daki KİK Zirvesi'ne katılacak

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin, yarın Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'nde Katar heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreynve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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