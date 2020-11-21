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Aktüel Katar Emiri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti
Aktüel

Katar Emiri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:14:55 -
Katar Emiri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Temim başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin masaya yatırıldığı, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 14 Kasım'da Fransa'dan başlayarak aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan tura çıkmıştı.

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