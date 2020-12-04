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Aktüel Katar Dışişleri Bakanı: "Körfez krizinin çözümüyle İsrail ile normalleşme arasında bir ilişki yok"
Aktüel

Katar Dışişleri Bakanı: "Körfez krizinin çözümüyle İsrail ile normalleşme arasında bir ilişki yok"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:12:37 -
Katar Dışişleri Bakanı: "Körfez krizinin çözümüyle İsrail ile normalleşme arasında bir ilişki yok"

İSTANBUL (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinin çözümünün kapsamlı olması gerektiğini belirterek, krizin çözümüyle İsrail ile normalleşme arasında bir ilişkinin bulunmadığını söyledi.

Al Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Dışişleri Bakanı Al Sani, "Körfez'in birliğini korumak için Körfez krizine yönelik herhangi bir çözüm kapsamlı olmalıdır." diyerek krizin çözümü konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

Tüm sorunların bir anda çözülemeyeceğini kaydeden Katarlı Bakan Körfez kriziyle ilgili gelişmeler ve İsrail ile normalleşme arasında bir bağlantı olduğu iddialarına da değindi.

Al Sani, "Körfez krizi ile Abraham Accords (İbrahim Anlaşması) ve İsrail'le normalleşme arasında bir ilişki yok. İsrail ile normalleşme şu an Filistin halkına hiçbir fayda sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.






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