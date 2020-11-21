Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Pompeo ile Körfez krizini görüştü

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Körfez krizini görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha'da ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmede, Körfez krizi ile Lübnan ve Irak'taki son durumlar başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Bunların yanı sıra ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Katar'ı ziyaret eden Pompeo, daha önce de başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 14 Kasım'da Fransa'dan başlayarak aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan tura çıkmıştı.