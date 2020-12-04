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Aktüel Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliğidir"
Aktüel

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliğidir"

"Kardeş Kuveyt'e krizin başlangıcından beri yaptığı ara buluculuk için teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda ABD'nin gösterdiği çabaları da takdir ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:07:18 -
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliğidir"

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Al Sani, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirten Al Sani, "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Kuveyt'e krizin başlangıcından beri yaptığı ara buluculuk için teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda ABD'nin gösterdiği çabaları da takdir ediyoruz."

- Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

- Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

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