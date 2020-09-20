Katar dik duruşunu sürdürüyor

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan ve Arap medyasında yer alan haberlere göre, Katar'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul ettiği iddialar üzerine Katar'dan bir açıklama geldi.

Filistin Devleti vurgusu

Yapılan açıklamada, İsrail ile Katar'ın anlaşma yapacağına yönelik haberlerin görülmesinin üzücü olduğu belirtilirken, Katar'ın başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmasına yönelik duruşunun sürdüğü açıklandı.



Katar'ın Filistin yönetimine yapılan baskıları hafifletmek için her türlü çabayı sarf ettiği belirtilen açıklamada, ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'e dayandırılan "Katar ve İsrail normalleşme anlaşması imzalayacak." haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.