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Aktüel Katar, Afganistanlı taraflar arasındaki doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak
Aktüel

Katar, Afganistanlı taraflar arasındaki doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin 12 Eylül'de başlayacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:07:41 -
Katar, Afganistanlı taraflar arasındaki doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak

DOHA (AA) - Katar, cumartesi gününden itibaren Afganistanlı taraflar arasındaki doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Doha, 12 Eylül cumartesi günü başlayacak Afgan barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afgan halkının farklı grupları arasında yapılacak doğrudan müzakerelerin, "Afganistan'da sürdürülebilir barışın tesis edilmesine yönelik ciddi ve önemli bir adım" olduğu vurgulandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, taraflar arasındaki müzakere sürecinin bir an önce başlatılması için çabaları ilerletmek adına 5 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Halilzad'ın Doha ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Afgan halkının, çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde azaltılması ve savaşı bitirecek bir siyasi çözüm için hazır olduğunun altını çizerek, "Afgan liderler, barış için bu tarihi fırsatı kaçırmamalılar. Tüm taraflar, söz konusu müzakerelerin başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için önemli adımları atmalıdır. Şimdi işe koyulma zamanı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.


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