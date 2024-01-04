Katar, ABD ile gizlice anlaşma yaptı
Amerika ve Katar, başkent Doha yakınlarındaki üssün kullanım süresini 10 yıl daha uzatma kararı aldı.
Amerika ve Katar, başkent Doha yakınlarındaki üssün kullanım süresinin uzatılmasında anlaştı. Amerika, Katar'daki varlığını 10 yıl daha sürdürecek.
Amerikanın Ortadoğu'daki en büyük üssü Katar'da bulunuyor. Katar, Afganistan'dan çekilme sürecinde ABD-Taliban görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.
Doha yönetimi, Hamas-İsrail müzakerelerinin yanı sıra, kısa süre önce Venezuela ve Amerika arasındaki bir esir takasına da aracılık etti.