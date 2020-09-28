Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'nın kamu görevinden men cezası onandı

MADRİD (AA) - İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra'nın devlet kurumlarına itaatsizlikten aldığı 1,5 yıl kamu görevinden men cezası Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İspanya'da Nisan 2019'da yapılan erken genel seçim döneminde, devlet kurumlarında propaganda yasağına uymayan Torra, Merkez Seçim Kurulunun aksi yöndeki talimatına rağmen Katalonya başkanlık binasına astırdığı "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmamıştı.

"Tutuklu ve yurt dışına firar eden Katalan siyasetçilere destek" pankartını kaldırmamasından dolayı Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince Aralık 2019'da 18 aylık kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası alan Torra, Yüksek Mahkemeye itiraz ederek mevcut görevinden istifa etmemişti.

Söz konusu pankartı, "ifade özgürlüğü" olarak savunan Torra, aldığı cezayı ise "İspanyol devletinin öç alması" olarak yorumlamıştı.

Torra'nın görevinden istifa etmesi ve yerine mevcut durumda Başkan Yardımcısı Pere Aragones'in geçmesi bekleniyor.

Katalonya yerel hükümetindeki ittifak partileri (Katalonya için Birlik–Katalonya Cumhuriyetçi Solu) hafta sonu yaptıkları toplantılarda, ilkbaharda öngörülen erken seçime gidilmesine kadar bulunan sürede Torra’nın yerine Aragones’in geçmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Bu arada Katalonya polisinin, Torra'nın aldığı ceza sonrası ayrılıkçı radikal grupların bölgede yapacağı olası gösterilere karşı önlemlerini artırdığı bildirildi.

Öte yandan Torra, İspanya demokrasi tarihinde görevdeyken men cezası alan ilk özerk yönetim başkanı oldu.

Bağımsızlık girişimlerinden dolayı Katalonya'da ikinci kez bir siyasetçiye kamu görevinden men cezası verilirken, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Artur Mas da (2012-2016) mahkeme tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 9 Kasım 2014'te bağımsızlık yanlısı referandum düzenlemek suçundan 2017'de iki yıl kamu görevinden men cezası almıştı.

- Katalonya'da süreç

Katalonya'da ilk 9 Kasım 2014'te, ardından 1 Ekim 2017'de İspanya devleti tarafından yasa dışı ilan edilen ve hukuki geçerliliği bulunmayan iki bağımsızlık yanlısı referandum yapılmıştı.

Katalonya yerel parlamentosu 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık kararı alınca Anayasa'nın 155. maddesini uygulayan dönemin sağ görüşlü İspanyol hükümeti, Katalonya'nın özerklik haklarını merkezi hükümete devretmişti. Katalonya'da erken yerel seçimlerin ardından Haziran 2018'de Quim Torra'nın Katalonya Özerk Hükümet Başkanı seçilmesiyle özerklik hakları tekrar Katalonya'ya verilmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumundan dolayı "isyana teşvik" suçuyla 9 Katalan siyasetçi 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı. Eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve bazı Katalan bakanlar ise yurt dışına gitmişti. İspanya sınırları içinde hakkında arama ve tutuklama kararı olan Puigdemont ile iki eski yerel hükümet üyeleri Antoni Comin ve Clara Ponsati Avrupa parlamenteri olarak görev yapıyor.