Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta

Son zamanların popüler pastalarından olan, yaz aylarının hafif lezzeti krep pasta. Diğer pastalara göre oldukça basit olan bu pastanın lezzeti muhteşem. Tarifte dilediğiniz değişikliği yaparak yeni pastalar meydaa getirebilirsiniz.

Malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

2,5 su bardağı süt

yarım çay bardağı sıvıyağ

vanilya

Kreması için;

1 litre süt

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Soğuk karışım için;

toz kremşanti

2 adet muz

2 yemek kaşığı süt

Yapılışı

Öncelikle tencereye süt, şeker, nişasta, pirinç unu ve unu alarak orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Göz göz olduktan 5 dakika sonra içerisine tereyağını ilave ederek ocaktan alın. Soğuması için bir kenara bırakın.

Derin bir kap içerisine yumurta ve toz şekeri köpürecek şekilde çırpıp, sıvıyağı ve sütü ilave edin. Ardından kalan malzemeleri homojen olacak şekilde yavaş yavaş ekleyerek cıvık bir kek hamuru elde edin.

Krepleri birer kepçe olacak şekilde tavaya dökerek pişirin. Bir tepsi ya da mutfak bezinin üzerine aralıklı şekilde dizin.

Krema sıcaklığını verdikten sonra toz kremşantiyi içerisine ekleyin. Ardından süt ve muz püresini ilave ederek, mutfak robotundan geçirin.

İlk sıcağını atmış krepleri bir kalıp yardımıyla tam yuvarlak şekilde kesin.

Servis tabağı üzerine, krep ve kremayı sırasıyla dizerek birleştirin.

Dilerseniz kakao atarak ya da krep hamuruna da muz ekleyerek yeni tarifler elde edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...