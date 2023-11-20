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Kadın - Aile Kat kat poğaça (Hayran kalacaksınız): Bunlardan sadece 1 kere deneyince hep yapmak isteyeceksiniz! Zor değil
Kadın - Aile

Kat kat poğaça (Hayran kalacaksınız): Bunlardan sadece 1 kere deneyince hep yapmak isteyeceksiniz! Zor değil

Yeniakit Publisher
2023-11-20 22:52:00 - 2023-11-20 22:54:32
Kat kat poğaça (Hayran kalacaksınız): Bunlardan sadece 1 kere deneyince hep yapmak isteyeceksiniz! Zor değil

Poğaçanın lezzetini doruğa çıkaracak harika yapımını ve püf noktalarını sizinle ileteceğiz. Poğaçanın kat kat lezzetli olmasını istiyorsanız... Deneyen insanlar 1 tepsi anında bitti yorumları yapıyor. Herkes tadına hayran kaldı... Siz de yapın

Kat Kat Poğaça (Hayran Kalacaksınız) Tarifi İçin Malzemeler

Çay bardağı ölçüsü 150 ml (büyük boy)

1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu (10 gr’lık paket)
2 yumurtanın sarısı
1 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İçi için;

1 büyük patates
Pul biber
Tuz
Arası için;

Yarım paket margarin(eritilmiş)
Üzeri için;

1 yumurta sarısı
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Kat Kat Poğaça (Hayran Kalacaksınız) Tarifi Nasıl Yapılır?

Muhteşem bir poğaça: kat kat kruvasan lezzetinde mutlaka deneyin. Hayran kalacaksınız 

İç harcı için, 1 büyük patatesi haşlayın. İçine pul biber ve tuz ekleyin.
Hamur için gereken malzemeleri yoğurma kabına alıp, yoğuralım. Yumuşacık hamur elde edelim. Hamur zaten çabuk toparlanıyor. Hiç zorlanmayacaksınız.
Hamuru 12 bezeye ayıralım. Nişasta, un karışımıyla her bir bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açalım. Üstüne eritilmiş margarini her yerine sürelim.
6 taneyi üst üste araları yağlanmış şekilde dizelim. Diğer 6 bezeye de aynı işlemi yapalım. Üst üste koyduğumuz hamurları rulo yapıp, saralım, streçleyelim. Hamurları üst üste koyduktan sonra tekrar açmıyoruz, açmadan rulo yapıyoruz. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim. Dinlenmesinin sebebi hamurun yağı iyice çekip tel tel olması için.
Sonra hamurlarımızı 1 parmak kalınlığında dilimleyip, keselim. Elimizle bastırıp, içine istediğimiz harcı koyalım.
Poğaçaların üstüne yumurta sarısı sürüp, 180 derece fırında 30 dakika pişirelim.

Daha kabarık poğaça sevenler hamura 1 çay kaşığı sulandırılmış yaş-kuru maya ekleyebilirler.

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