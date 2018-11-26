Kastil sabunu kullanırken bunları yapmayın!

Kastil sabununu, doğal ev temizliğinden kişisel bakıma kadar pek çok yerde kullanmak güvenli olabilir. Ancak, unutmayın ki, doğal olması demek her şeyde etkili ya da güvenli demek değildir.

Kastil sabunu kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar:

SİRKE VEYA LİMON GİBİ ASİTLERLE DOĞRUDAN KARIŞTIRMAYIN

Sirke gibi asitler ile kastil sabunu gibi bazlar, kendi başlarına güçlü temizlik araçlarıyken, birleştirildiklerinde kötü sonuçlar doğurabilirler. Örneğin, kastil sabunu ve sirke ya da limon karışımını ile tezgahlarınızı temizlemek isterseniz, tam tersi bir performans sergileyerek, tezgâhınızda giderilemeyecek lekeler bırakabilir.

SERT YÜZEYLERİ TEMİZLEMEYİN

Kastil sabunu güvenilir ve kapsamlı bir temizleyicidir, fakat parlak veya sert yüzeyler üzerinde, iz bırakabilir. İzleri yok etmek için her litre suya 1 bardak sirke ekleyerek sorunu çözebilirsiniz.

SERT SU İLE KULLANMAYIN

Sert su ile kastil sabunu ile temizlik, geriye sabun artıkları kalmasına neden olabilir.

SAÇLARINIZI SERTLEŞTİREBİLİR

Kastil sabununu saçınız için kullanıyorsanız, saçınızı keçe gibi sert yapabilir. İpeksi, yumuşak saçlar için en iyi çözüm, sabundan sonra saçlarınıza elma sirkesi veya limon suyu gibi asidik bir durulama yapmaktır.

BOYALI SAÇLARDA KULLANMAYIN

Kastil sabunu, kimyasallardan arındırılmış olsa bile boyalı saçlara zarar verebilir. Boyalı saçlarınızı korumak için, boyalı saçlara uygun şampuanları kullanın.

BİTKİLERDE FAZLA KULLANMAYIN

Kastil sabunu, böceklerden korumak için bitkilerde de kullanılabilir ancak aşırıya kaçmamak şartıyla. Bitkinin doğal koruyucu yüzeyini kaldırabileceğinden, doğrudan bitkilerin üzerine çok fazla sabun püskürtmek onları patojenlere karşı daha duyarlı hale getirebilir, hatta yakabilir. O nedenle ev yapımı böcek kovucu yaparken kastil sabununu çok fazla kullanmamaya özen gösterin ve doğrudan bitkiye püskürtmeyin.