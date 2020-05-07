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Kastamonu'ya tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvuruları kabul edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:48:33 -
Kastamonu'ya tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvuruları kabul edilmeyecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, il dışından tatile gelmek isteyen diyaliz hastalarının başvuruları kabul edilmeyecek.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, diyaliz hastalarının Kovid-19 salgınında riskli grupta oldukları belirtildi.

Diyaliz merkezlerinde tedavilerin toplu bir alanda yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personele ve hastaların birbirlerine hastalık bulaştırma riski doğabileceğinden, tatil için ilimize gelmek ve tedavilerine burada devam etmek isteyen diyaliz hastalarının yaşamakta oldukları illerden yaptıkları müracaatlarının ikinci bir karar alınana kadar kabul edilmeyerek bulundukları şehirlerde diyaliz tedavilerine devam etmelerine karar verilmiştir."


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