Kastamonu'ya 40 milyonluk taşkın önlemi

YENİ AKİT ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm illerde devam eden proje çalışmalarına Kastamonu’nun da eklendiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Projelerimiz ve çalışmalarımızla tüm illerimizde olduğu gibi Kastamonu’da da topraklarımızı taşkın riskinden koruyacağız” denildi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, “40 milyon TL bedelli Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı ÜstHavza Tedbirleri Projesi ile topraklarımızı taşkın riskinden koruyacağız” ifadelerine yer verdi.