Kastamonuspor’dan tarihe geçecek çok kritik karar!Herkesi şaşırttı: Nereden nereye…

Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen genç futbolcu Mustafa Kapı, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'un yolunu tuttu.

2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Kastamonuspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerinin bir döneminde Fransız ekibi Lille'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

"Yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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Takımımız daha önce Galatarasaray, Lille ve Adana Demirspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuz Mustafa Kapı'ya hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Beklenen performansa ulaşamadı

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan merkez orta saha oyuncusu, istediği şansı bir türlü bulamamıştı.

Ligue 1 ekibinin A Takımı ile maça çıkamayan Mustafa, 2021-2022 sezonun devre arasında Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

125 bin euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, genç yaşlarda gösterdiği performansa ilerleyen yıllarda bir türlü ulaşamadı. Mustafa Kapı, kariyeri boyunca yalnızca 6 kez A Takım seviyesinde forma giyebildi.