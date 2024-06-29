Kastamonuspor’dan tarihe geçecek çok kritik karar!Herkesi şaşırttı: Nereden nereye…
2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Kastamonuspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen genç futbolcu Mustafa Kapı, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'un yolunu tuttu.
2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Kastamonuspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerinin bir döneminde Fransız ekibi Lille'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
"Yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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Takımımız daha önce Galatarasaray, Lille ve Adana Demirspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuz Mustafa Kapı'ya hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz.
Beklenen performansa ulaşamadı
2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan merkez orta saha oyuncusu, istediği şansı bir türlü bulamamıştı.
Ligue 1 ekibinin A Takımı ile maça çıkamayan Mustafa, 2021-2022 sezonun devre arasında Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
125 bin euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, genç yaşlarda gösterdiği performansa ilerleyen yıllarda bir türlü ulaşamadı. Mustafa Kapı, kariyeri boyunca yalnızca 6 kez A Takım seviyesinde forma giyebildi.