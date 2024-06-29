  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail’in savaş kararı sonrası Arap Birliği’nden siyonistleri çıldırtacak karar!

Ağzınıza bile sürmeyin! Kalbi bitiriyor kan şekeri tavan yapıyor

CHP söz verirse yapar! Yanlış anlamayın hizmet değil heykel

Yeni Audi W6 e-Tron’un özellikleri! Alman devi Tesla’ya rakip oldu

Gizemini hâlâ koruyor! Bilim insanları sonunda keşfetti

Bu da birilerine ders olsun! ‘Dolar uçacak’ diyen Atilla Yeşilada bakın şimdi ne diyor

Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı

Sürücüler neden pişman? İşte ilk gerçekleri! Elektrikli otomobilde sürpriz anket

Türkiye'nin çok kritik tarım kaynaklarındandı! Kötü haber maalesef geldi

Ortaklık teklif ettiler! Türkiye’den petrol ve doğal gazda çifte anlaşma
Spor Kastamonuspor’dan tarihe geçecek çok kritik karar!Herkesi şaşırttı: Nereden nereye…
Spor

Kastamonuspor’dan tarihe geçecek çok kritik karar!Herkesi şaşırttı: Nereden nereye…

Yeniakit Publisher
2024-06-29 19:25:00 -
Kastamonuspor’dan tarihe geçecek çok kritik karar!Herkesi şaşırttı: Nereden nereye…

2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Kastamonuspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen genç futbolcu Mustafa Kapı, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'un yolunu tuttu.

2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Kastamonuspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerinin bir döneminde Fransız ekibi Lille'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

"Yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Takımımız daha önce Galatarasaray, Lille ve Adana Demirspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuz Mustafa Kapı'ya hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Beklenen performansa ulaşamadı

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan merkez orta saha oyuncusu, istediği şansı bir türlü bulamamıştı.

Ligue 1 ekibinin A Takımı ile maça çıkamayan Mustafa, 2021-2022 sezonun devre arasında Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

125 bin euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, genç yaşlarda gösterdiği performansa ilerleyen yıllarda bir türlü ulaşamadı. Mustafa Kapı, kariyeri boyunca yalnızca 6 kez A Takım seviyesinde forma giyebildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23