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Spor Kastamonuspor, Ümit Karan ile yollarını ayırdı
Spor

Kastamonuspor, Ümit Karan ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor, Teknik Direktör Ümit Karan ve ekibi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 07:09:00 -
Kastamonuspor, Ümit Karan ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, dün sahasında karşılaştığı Uşakspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kastamonuspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Ekim 2022 tarihinde takımın başına geçen Teknik Direktör Ümit Karan ve ekibi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Karan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız teknik direktörümüz belli olana kadar, antrenörler Göktuğ Ertekin ve onur Beşel nezaretinde çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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