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Aktüel Kastamonu'daki orman yangınları
Aktüel

Kastamonu'daki orman yangınları

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:05:43 -
Kastamonu'daki orman yangınları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale devam ediyor.

Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor. Yangın, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme müdürlükleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çalışmalara köylüler ve orman işçileri de katılıyor. Ayrıca, bölgeye 9 ilden gönderilen yangın söndürme araçları ve 2 helikopterle de yangına müdahale ediliyor.

Öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki yangın, zaman zaman yayla evlerinin bulunduğu bölgeye de yaklaşıyor.

Bu mevkiye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Attepe Yaylası'nda dün başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

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