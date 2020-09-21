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Aktüel Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Aktüel

Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:46:47 -
Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 7 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.

Taşköprü ilçesine bağlı Şahinçatı köyü Okçu Mahallesi yakınlarında cuma günü akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları bu sabah itibarıyla sonlandırıldı.

Söndürülen yangında yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Yangına Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Karadere, Hanönü ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Sabaha karşı Okçu Mahallesine 150 metre kala kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması başlatılmıştı.


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