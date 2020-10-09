  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:32:59 -
Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şeyhömer köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmaları sırasında vücudunda kısmi yanıklar oluşan Satiye Cıvgın'ın (60) İnebolu Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Esen, gazetecilere, yangının öğle saatlerinde başladığını belirterek, "Köye 300 metre kadar yaklaşınca biraz panik yaptık. Herkes, çoluk çocuk yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındığında rahatladık." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cansu Dere kimdir?
Biyografi

Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

Sözde dizilerde sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting uğruna milli ne manevi değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Gayri ..
AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü
Gündem

AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü

AK Parti düşmanlığından gözü körelmiş olan A.K. isimli bir şahıs, ölen nenesinin haberini sosyal medya hesabından "Nenem öldü çok şükür AKP ..
Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!
Dünya

Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra geri bastı.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay