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Yerel Kastamonu'da zehir tacirlerine baskın
Yerel

Kastamonu'da zehir tacirlerine baskın

Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma uyuşturucu arama köpeği "Yekten" ile yapılan aramalarda, uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:31:00 -
Kastamonu'da zehir tacirlerine baskın

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen S.S. ve E.H'nin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu.

Jandarma uyuşturucu arama köpeği "Yekten" ile araçta yapılan aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Araç ilçesinde yaşayan İ.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Arama köpeği "Yekten" ile evde yapılan aramada, 170 gram esrar ile 21 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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