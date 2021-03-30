Kastamonu’da yüz yüze eğitim son dakika kararı! Kastamonu’da uzaktan eğitime mi geçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirlien Kabine toplantısı sonrası yeni korona kararları alındı. Yeni kararların açıklandığı Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı da illerin yeni risk haritasını paylaştı. Açıklanan illerin risk haritasına göre, tek mavi renkli il Şırnak oldu. maviden kırmızıya geçen il Iğdır olurken, sarıdan turuncuya geçen iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars, sarıdan kırmızıya geçen iller ise Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum oldu.

Kastamonu’da yüz yüze eğitim iptal mi?

Kastamonu’da yüz yüze eğitime ara mı verildi? Kastamonu'nun hangi ilçesinde uzaktan eğitime geçildi? Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 9, 10 ve 11'inci sınıflar için uzaktan eğitim kararı geldi. İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede Kovid-19 salgını kapsamında risk gruplarına göre alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi. Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında yaptığı toplantıda da Birol Durası Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenciden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle 12/C sınıfında 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirilmişti.