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Gündem Kastamonu'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı: 8 yaralı
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Kastamonu'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:20:00 -
Kastamonu'da yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Seydiler ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BK 6764 plakalı 'Metro Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, 37 SA 378 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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