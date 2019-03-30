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Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelliler evde bakım hizmetiyle hayata tutunuyor

Kastamonu Belediyesi evde bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerini yardımlarla güldürüyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:41
Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelliler evde bakım hizmetiyle hayata tutunuyor

Kastamonu Belediyesi evde bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerini yardımlarla güldürüyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların, ev temizliği, saç-sakal tıraşı ve kişisel bakımları evde bakım hizmeti projesi kapsamında yapılıyor.


Kastamonu Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan Evde Bakım Hizmetleri Merkezi kapsamında oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç-sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara evlerinde her türlü hizmeti veren Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi’nde görevli ekipler, şu anda 107 haneye hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları randevu alarak evlerinde ziyaret eden ekipler, kişisel temizlik ve ev temizliği yaptıktan sonra yemek hizmeti, kuaför hizmeti, banyo hizmeti gibi diğer hizmetleri de veriyor. Vatandaşlar, Kastamonu Belediyesinin evde yaşlı bakım hizmetlerinden son derece memnuniyet duyduklarını söyledi.



"Evde bakım hizmeti alabilmek için köyden şehre taşındık"


İnönü Mahallesi’nde ikamet eden ve Taşköprü ilçesine bağlı Boyundurcak köyünde oturduğu sırada Kastamonu’ya geldiğini söyleyen bedensel engelli Nuran Karakuş, "Kastamonu’ya gelme sebebim belediye hizmetlerinden yararlanmak. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için köyümden gelip Kastamonu’ya taşındım. Çünkü ben, köyümde hiçbir şeyden yararlanamıyordum. Köydeki şartlarım çok iyi değildi, annemin de şartları iyi değildi. Evimiz merdivenliydi. Evden inip çıkma sorunumuz vardı. Doktora giderken veyahut özel fizik tedaviye gitme sorunum oluyordu. Evden çıkmakta zorlandığım için fizik tedaviye üç yıl arada vermiştim. Biz de böyle zor şartlarda olduğumuz için Kastamonu’ya il merkezine taşındım" dedi.


Annesinin de KOAH hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Karakuş, "Annemin de akciğerinde baloncuklar vardı. KOAH hastalığına yakalanmıştı. Annemin tedaviye ihtiyacı vardı. Tedavi edilmezse ölür dediler. O yüzden de Kastamonu Devlet Hastanesine daha yakın olabilmek için Kastamonu’ya geldim" diye konuştu.



"Telefon açtığım zaman hemen gelip ihtiyacımızı görüyorlar"


Her türlü imkanı Kastamonu Belediyesi ekiplerinin kendilerine sağladığına dikkat çeken Karakuş, "Temizliğimiz yapılıyor, banyo yaptırıyorlar, yemeğimiz yapılıyor, bir ihtiyacım olduğunda telefon açtığım zaman hemen gelip ihtiyacımızı görüyorlar. Allah razı olsun psikologumuz geliyor, hemşiremiz geliyor tansiyonumuza, şekerimize bakıyor. Psikologumuz bizlere her türlü yardımı yapıyor. Belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Güler yüzlü olup, bizlere iyi davrandıkları için kendilerinden çok memnunum, Allah razı olsun. Mesela bir yere gideceğim zaman arıyorum, beni alıp oraya götürüyorlar. Örneğin geçen gün psikologumuz bizleri, sağlık ocağına götürüp burada tedavi ettirdi. Eczaneden ilaçlarımı alıyorlar, marketten istediğim bir şey olduğunda alıveriyorlar. Bizim her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar, bizlere her türlü hizmeti veriyorlar. Ben çok memnunum, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kaydetti



"Şu anda 107 eve Evde Bakım Hizmeti veriyoruz"


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi’nin 1 Temmuz 2015 tarihinde faaliyetlerine başladığını belirterek, "Merkezimizde 10 personel ile 60 yaş üstü, gelir seviyesi yetersiz yaşlılarımızın toplumdan soyutlanmadan, günlük yaşantılarını kolaylaştırarak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek, toplumun sosyal yapısını koruyarak ferah bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri bünyesinde kişisel bakım hizmeti, kuaförlük hizmeti, banyo hizmeti, yaşam alanının temizlik hizmeti, çamaşır hizmetleri, yemek hizmeti, sağlık hizmeti, psikolog hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.


Şu ana kadar 19 eve tadilat, tamirat, boya, bakım ve onarım hizmeti de verdiklerini vurgulayan Başkan Babaş, "Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi açıldığı günden bu tarafa 600 ev incelemiş olup, 107 eve hizmet uygun görülmüştür. Üyelerimize müsait oldukları sürelerde randevu şeklinde belirlediğimiz günlerde hizmet verilmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:41
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