Kastamonu'da yangında 2 dekar anız zarar gördü
Yangın köye 150 metre kala söndürüldü
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında 2 dekar anız yandı.
Araç ilçesine bağlı Bahçecik köyü arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine, Samatlar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Bahçecik köyüne 150 metre kala söndürülen yangında 2 dekar anız alanı yandı.