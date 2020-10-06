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Aktüel Kastamonu'da yangında 2 dekar anız zarar gördü
Aktüel

Kastamonu'da yangında 2 dekar anız zarar gördü

Yangın köye 150 metre kala söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:24:11 -
Kastamonu'da yangında 2 dekar anız zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında 2 dekar anız yandı.

Araç ilçesine bağlı Bahçecik köyü arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine, Samatlar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Bahçecik köyüne 150 metre kala söndürülen yangında 2 dekar anız alanı yandı.

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