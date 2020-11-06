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Aktüel Kastamonu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Kastamonu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Söndürme çalışmaları sırasında üzerine baca tuğlaları düşen itfaiye eri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:20:08 -
Kastamonu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev zarar gördü.

Yukarı Ilıpınar köyünde Fevzi Alptekin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.

Yangında ev tamamen yandı.

Müdahale sırasında Araç Belediyesi itfaiye eri, üzerine baca tuğlalarının düşmesi nedeniyle yaralandı.

Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye eri tedavi altına alındı.


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