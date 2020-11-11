Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ev ve müştemilatında yapılan aramada 768,65 gram kubar esrar ve 8,18 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.