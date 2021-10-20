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Yerel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:58:00 -
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 Ekim tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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